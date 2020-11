Dezastrul proiectului "centura Comarnic". "Autostrada va ajunge blocata cu anii din graba politicianista"

"Centura Comarnic (parte din Autostrada Comarnic-Brasov) este foarte aproape de un nou esec rasunator, dupa raspunsurile aiuritoare CNAIR la neclaritatile ofertantilor", scrie Pro Infrastructura pe Facebook Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos din proiectul Autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov (aflat in licitatie pentru revizuirea studiilor din 2006 si proiectare) centura Comarnic si a lansat in august licitatia pentru proiectarea si executia celor 5,2 kilometri de autostrada. Ofertele trebuiau depuse in luna octombrie, insa procedura este suspendata din cauza numeroaselor neclaritati ale ofertantilor."Asa cum am spus la lansarea licitatiei, studiul de fezabilitate dateaza din 2006 si prevede un traseu de-a lungul raului Prahova, prin albia acestuia, cu numeroase lucrari de deviere si regularizare a raului, fara un nod de descarcare in DN1 la nord de Comarnic. O licitatie similara a fost anulata in 2015 din lipsa de ofertanti valizi", explica API.Specialistii in infrastructura acuza Compania de Drumuri ca documentatia tehnica pentru proiect are lipsuri majore, iar valoarea estimata pentru constructie este mult prea mica."Din neclaritatile ofertantilor intelegem ca documentatia tehnica are lacune majore. Lucrarile din studiul de fezabilitate nu sunt corelate cu cele din acordul de mediu, exproprierile sunt realizate doar pe jumatate, studiile geotehnice contin doar 3 foraje la adancimi de 6, 10 si 20 de metri, valoarea estimata de CNAIR este prea mica pentru constructia autostrazii, potentialii ofertanti identificand numeroase alte neconcordante, erori sau lipsuri in documentatia tehnica", scrie API.Pro Infrastructura mai spune ca proiectul va obtine foarte greu avizul de la Apele Romane."In plus, avizul de la Apele Romane pentru devierea si regularizarea raului Prahova nu este obtinut, iar legislatia in vigoare face dificila aprobarea unei asemenea solutii ce distruge ecosistemul natural. Nu este clara latimea autostrazii, viteza de proiectare, lungimea si numarul unor structuri din proiect, iar CNAIR incearca sa modifice prevederile contractuale obligatorii pentru a impinge o serie de activitati proprii spre constructor (exproprieri ...citeste mai departe despre " Dezastrul proiectului "centura Comarnic". "Autostrada va ajunge blocata cu anii din graba politicianista" " pe Ziare.com