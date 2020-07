Prioritatea Ministerului Muncii, in perioada urmatoare: digitalizarea serviciilor oferite de institutiile aflate in coordonarea ministerului

"Insist pe componenta de digitalizare. Sincer, am vazut ca se poate (...) Din punctul meu de vedere, prioritatea Ministerului Muncii in perioada urmatoare va fi sa puna accent pe digitalizare si pe simplificarea relatiilor dintre cei care au nevoie de serviciile noastre si entitatile din coordonarea Ministerului Muncii", a spus ministrul.De asemenea, Violeta Alexandru a subliniat ca o prima masura din acest plan de relansare vizeaza oferirea unui cuantum de 41,5% din costul salarial tuturor celor ce au fost in somaj tehnic."Acum avem inregistrata o cifra de mai putin de 100.000 de persoane, asa apare in acest moment in REVISAL, ceea ce arata ca in economie se simte o tendinta de revenire in activitate. Celor care au fost in somaj tehnic mai putin de 15 zile le vom acorda 41,5% din costul salarial. Mergem catre cei care revin in activitate si sprijinim 50% din costul salarial, maxim 2.500 de lei, in masura in care persoanele angajate apartin grupei de varsta 16-29 de ani, respectiv sunt peste 50 de ani", a explicat Violeta Alexandru.Aceasta a adaugat ca planul se adreseaza si romanilor reveniti din diaspora, ale caror contracte de munca au fost intrerupte din cauze neimputabile lor. De asemenea, Guvernul va merge in continuare cu masurile directionate catre domeniile agricultura, HORECA si turism, cu un sprijin care va consta si intr-un voucher pentru cei care lucreaza ca zilieri."Cuantumul este in consultare. Propunerea este sa aiba o valoare de 40 lei pe zi, pentru fiecare zi de munca in conditiile in care persoana a avut o activitate de tip zilier, de minim 10 zile in luna precedenta", a precizat Violeta Alexandru.Totodata, a continuat sefa de la Munca, planul de investitii si relansare are in vedere si desfasurarea activitatii in regim de telemunca, acolo unde se poate, si se are in vedere un cuantum de 2.500 de lei pentru a putea face achizitiile necesare."Am vazut in aceasta perioada ca se poate lucra de acasa, se poate lucra din alt spatiu, se poate sa pui mai putin accent pe birocratie si sa te uiti mai mult la rezultatul muncii celui cu car ...citeste mai departe despre " Prioritatea Ministerului Muncii, in perioada urmatoare: digitalizarea serviciilor oferite de institutiile aflate in coordonarea ministerului " pe Ziare.com