Primul test care arata imunitatea la coronavirus a fost creat in Franta

"Am pus la punct un test de 'sero-neutralizare' care detecteaza anticorpii, dar mai ales care le masoara capacitatea de a inhiba intrarea virusului intr-o celula. Acest test ofera informatii cu privire la eficienta anticorpilor", declara intr-un interviu publicat in editia de luni a cotidianului Liberation fondatorul si directorul stiintific al TheraVectys, virusologul Pierre Charneau.Spre deosebire de actualele teste seriologice, care detecteaza doar prezenta anticorpilor dezvoltati de o persoana in urma unei infectii cu noul coronavirus si care nu sunt in masura sa spuna daca persoana respectiva este protejata sau nu de o noua infectie, cel dezvoltat de laboratorul francez "ofera informatii despre eficienta anticorpilor".Acesta este "un instrument pretios in vederea iesirii din izolare", da asigurari omul de stiinta.Testul claseaza gradele de imunitate in trei categorii - puternic neutralizant, slab si non-neutralizant.Problema fiabilitatii testului seriologic risca insa sa opreasca distribuirea acestuia.Exista pericolul ca testul sa dea rezultate fals pozitive, adica "o persoana detectata pozitiva cu anticorpi neutralizanti, dar care nu este protejata in realitate" si care ar putea, astfel, sa raspandeasca virusul, precizeaza Pierre Charneau.Insa, pentru moment, cercetatorul da asigurari ca, pana in prezent, nu s-au obtinut "niciodata rezultate fals pozitive"."Este foarte dificil sa garantezi 100% fiabilitatea. Lucrul de care suntem siguri azi este ca nivelul erorii este foarte slab", subliniaza el.Experimentat prima oara in cadrul unui studiu al Institutului Pasteur la Liceul Jean-Monnet de Crepy-en-Valois (Oise) si folosit de la 20 aprilie in cercetarea in domeniul epidemiologiei, acest test ar putea sa fie accesibil in curand publicului.In urma unei unde verzi de la Inalta Autoritate de Sanatate, publicul se poate testa printr-o analiza sangvina si poate avea rezultatul in doua zile.