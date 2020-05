Primul studiu pe pacienti infectati privind dinamica anticorpilor dobanditi natural pentru COVID-19

Studiul se va derula pe pacienti internati in cele 2 spitale, care au fost confirmati pozitiv prin testul RT PCR. Din punct de vedere metodologic, se vor utiliza 2 metode serologice pentru detectarea anticorpilor, Chemiluminiscenta si ELISA.Interpretarea se va face in baza unui cumul de date clinice si paraclinice urmarite pe durata internarii. In plus, subiectii vor fi chestionati in detaliu pentru a evalua impactul bolii asupra sanatatii, a atitudinilor si a stilului de viata."Spre deosebire de RT-PCR, care este testul de referinta folosit pentru diagnosticarea infectiei active COVID-19, testele serologice pot fi utile in identificarea indivizilor care au dezvoltat un raspuns imun, in cadrul unei infectii active sau ca urmare a unei infectii anterioare.Desi deocamdata nu sunt disponibile informatii complete despre imunitatea dupa aceasta infectie, datele serologice ar putea identifica subiectii care nu mai sunt susceptibili la infectie.De asemenea, testele serologice ar putea servi unor studii de seroprevalenta utile pentru masuri de control ale infectiilor din perspectiva sanatatii publice si intelegerea importantei infectiilor asimptomatice.Totodata ar putea fi utile pentru identificarea potentialilor donatori de plasma, care ar putea fi folosita in tratamentul formelor severe.In plus, testele serologice ar putea asista in stabilirea diagnosticului infectiei active in anumite circumstante, dar mai ales pentru scenariul in care un pacient se prezinta cu conditii clinice care ar putea reprezenta complicatii tardive ale COVID-19, situatie in care RT-PCR ar fi negativ.Desi un numar de teste imunologice sunt disponibile comercial, acuratetea lor pentru diagnostic si utilizarea optima raman a fi studiate.Toate testele serologice ar trebui sa fie validate anterior utilizarii pe scara larga.Dat fiind acest context, vrem sa punem bazele unui studiu local, prin care sa evaluam la pacienti romani dinamica anticorpilor anti SARS-CoV-2 si sa urmarim validarea unor teste serologice disponibile", a declarat conf. dr. Adriana Hristrea, investigator principal al studiului de la Institutul "Matei Bals", medic primar boli infectioase, sef sectie Adulti 4.Subi ...citeste mai departe despre " Primul studiu pe pacienti infectati privind dinamica anticorpilor dobanditi natural pentru COVID-19 " pe Ziare.com