Primul spital privat care intra in reteaua de suport COVID. 30 de paturi ATI in plus

"Maine dimineata la 8 jumate ma duc. V-am zis de primul spital privat care intra in reteaua de suport COVID, e vorba, pot sa spun acum, de spitalul Metropolitan din reteaua Monza. Maine finalizam toate pregatirile. Omul nu plateste, acolo toate serviciile vor fi decontate cum sunt decontate serviciile pentru spitalele publice. In plus, si personalul detasat care se duce acolo nu este platit de spitalul respectiv. De altfel, el a mai functionat, dar fara sectii de terapie intensiva, a mai functionat in perioada starii de urgenta. E foarte important, pentru ca vom avea inca 30 de locuri capacitate de tratare in ATI si probabil 30-40 de locuri care, chiar daca nu reprezinta sectii de terapie intensiva, vor avea oxigen, adica vor putea permite tratarea persoanelor care nu necesita neaparat ventilare mecanica, ci necesita oxigenare", a afirmat Orban la Romania TV.Premierul a amintit faptul ca multi rezidenti din anul terminal isi desfasoara activitatea in prima linie, dar a fost adoptata si o ordonanta prin care studenti din anul terminal au intrat in "dispozitivul de lupta anti-COVID pe baza unui contract de voluntariat".