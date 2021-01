Primarul Sectorului 2, lobby la Ministerul Transportului pentru linia de metrou din Pantelimon: "Avem nevoie ca de aer de linia M5"

"Hai cu M5-ul in Pantelimon.Dependenta de masina personala trebuie sa scada in Bucuresti. E singura rezolvare pentru traficul sufocant de aici. Nu e o revolutie cum au promis altii. O astfel de schimbare se intampla gradual si in timp. Nu e o directie populara, dar e singura plauzibila.Asta am sustinut la intalnirea cu ministrul transporturilor Catalin Drula.Am zis-o in campanie si o repet de cate ori am ocazia. Cred ca a devenit evident pentru toata lumea ca nu mai avem spatiu pentru masini; nici in trafic, nici in parcari, nici macar pe trotuare.Asta inseamna ca marea majoritate a eforturilor privind mobilitatea din Bucuresti trebuie sa sustina un viitor cu mai putine masini si mai mult transport in masa. Sa investim masiv in metrou, in tramvai si in mijloace alternative. Sa gasim solutii prin care sa ne deplasam predictibil si eficient fara masina.Pentru Sectorul 2 avem nevoie ca de aer de linia M5 (mai degraba decat M6 pana la aeroport, daca ma intrebati pe mine). Avem nevoie de nod intermodal la Obor si la Pipera, de prelungirea M2 plus statiile aferente, de poduri/pasaje acolo unde drumul se intersecteaza cu calea ferata (Baicului, Andronache si Petricani). Am discutat si de M7, linia de metrou care va strabate cartierul Colentina, dar care deocamdata e doar un plan incipient.Lista de nevoi de pe masa ministrului Transporturilor e lunga si foarte costisitoare. Misiunea lui Catalin Drula va fi sa prioritizeze aceste investitii masive in functie de impactul lor. Am incredere ca va reusi si l-am asigurat ca pentru proiectele din Sectorul 2 are toata sustinerea noastra", a scris Radu Mihaiu pe pagina lui de Facebook CITESTE SI:Guvernarea intra in ape agitate dupa chemarea la arme a taberei anti-Orban din PNLGardian de la Penitenciarul Rahova, retinut de DNA dupa un flagrant. Mita de 12.000 de euro pentru a duce cocaina in puscarie ...citeste mai departe despre " Primarul Sectorului 2, lobby la Ministerul Transportului pentru linia de metrou din Pantelimon: "Avem nevoie ca de aer de linia M5" " pe Ziare.com