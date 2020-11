Primarul Nicusor Dan: "Vom avea sute de avarii la reteaua de termoficare in aceasta iarna"

"Inseamna ca reteaua de transport principal a agentului termic este de trei ori mai proasta decat acum trei ani, indicatorul fiind cantitatea de apa care se pierde. Am spus ca vom avea o iarna grea, pentru ca reteaua de transport va fi mai proasta decat acum trei ani. Asa cum am spus si in campanie si am confirmat si acum, tot ce putem sa facem in aceasta situatie pe care am primit-o este sa avem cel mai bun raspuns, adica interventia cea mai rapida care se poate, si o comunicare cat mai buna cu cetatenii", a afirmat Nicusor Dan, intrebat ce inseamna afirmatia sa - "vom avea o iarna grea".El a vorbit si despre call center-ul care va fi implementat pentru bucuresteni unde pot sesiza problemele privind termoficare si a precizat ca la Elcen nu este o problema, insa la Termoenergetica da."Ieri (marti - n.r.) am fost personal in call center-ul pe care suntem in curs de a-l implementa pentru bucuresteni si nu a existat vreo problema care sa vina dinspre Elcen. Toate problemele tineau de reteaua care tine de Primarie si este a Termoenergetica. (...) Exista deja un numar unic la care oamenii pot sa sune. Diferenta este ca li se va raspunde. Oamenii vor sti care este avaria prin care sunt afectati si vor sti ora la care se va remedia.", a completat Nicusor Dan."O sa vedeti zilele urmatoare. Chiar o sa mergeti la ei acolo", a declarat Nicusor Dan, intrebat cati oameni vor fi angajati la call center.Dan a adaugat ca vor fi sute de avarii, insa exista echipe si materiale cu care se poate interveni cat se poate de repede."Vom avea sute de avarii. Raportul pe care l-am primit cand am semnat contractul pentru acea finantare e ca in ultimul an am avut 1.700 de avarii. O sa avem sute de avarii, promisiunea este de a interveni cat se poate de repede. Solutia este pe termen mediu. Exista o solutie de avarie in care sa ne asiguram ca exista suficiente echipe si material pentru ca oamenii sa fie informati asupra problemei. Am spus in campanie. Nu se poate mai mult. Solutia e pe termen mediu si o sa inceapa lucrarile din primavara", a explicat primarul gene ...citeste mai departe despre " Primarul Nicusor Dan: "Vom avea sute de avarii la reteaua de termoficare in aceasta iarna" " pe Ziare.com