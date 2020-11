Primarul general Nicusor Dan: Operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei sa fie pregatiti de interventie

Astfel, potrivit raportarilor operatorilor de deszapezire, in total, pentru toate sectoarele Capitalei sunt pregatiti de interventie 2.683 de operatori cu 654 de utilaje - dintre care 381 sunt utilaje care intervin pentru combatere polei si pluguit - si 24.302 tone de material antiderapant.In Sectorul 1 actioneaza compania Romprest Service SA cu 73 de utilaje, 150 de operatori si un stoc de 6.792 tone materiale antiderapante. In Sectorul 2 intervine SC Supercom SA cu 81 de utilaje, 360 de operatori si un stoc de 5.000 de tone material antiderapant, precum si ADP sector 2 cu 50 de utilaje, 170 de operatori si 525 tone material antiderapant. In Sectorul 3 deszapezirea este asigurata de Directia Generala de Salubritate sector 3 cu 60 de utilaje, 400 de operatori si 3,570 tone material antiderapant. In Sectorul 4 SC Rosal Grup SA a pregatit 141 de utilaje, 500 operatori si 600 tone material antiderapant. In Sectorul 5 SC Salubrizare Fapte 5 SA actioneaza cu 41 de utilaje, 400 de operatori si 6.000 de tone material antiderapant. In Sectorul 6 va interveni SC Urban SA cu 131 de utilaje, 532 operatori si 1.400 tone material antiderapant, iar ADP 6 are pregatite 77 utilaje, 171 operatori si 414 tone material antiderapant.In functie de evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a permite interventia rapida, utilajele vor putea fi dispuse in puncte fixe in toate sectoarele Capitalei, in vecinatatea rampelor, pantelor si podurilor.Totodata, echipele DGASMB distribuie ceai, supa calda si imbracaminte persoanelor fara adapost care refuza cazarea.Echipele DGASMB vor continua actiunile privind depistarea acestora, astfel incat acestea sa fie cazate in centrele sociale ale Municipalitatii. De asemenea, DGASMB monitorizeaza, si in aceasta noapte, persoanele care refuza cazarea in centrele sociale, distribuind ceai si supa calda, precum si geci, bocanci, paturi si manusi in caz de nevoie.In centrele DGASMB sunt in prezent cazate 253 de persoane fara adapost.Municipalitatea pune la dispozitia cetatenilor Telverde 0.800.800.868 unde acestia pot sesiza eventualele probleme aparute din cau ...citeste mai departe despre " Primarul general Nicusor Dan: Operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei sa fie pregatiti de interventie " pe Ziare.com