Primariile primesc peste 1,3 miliarde de lei din fondul de rezerva al Guvernului pentru cheltuieli urgente

Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a afirmat ca, in sedinta de Guvern de joi, a fost adoptata o hotarare care prevede alocarea, pentru unele unitati administrativ-teritoriale aflate in dificultate ca urmare a producerii unor calamitati, a sumei de 20 de milioane de lei, din fondul de interventii aflat la dispozitia Guvernului.Totodata, a fost aprobata o hotarare de Guvern pentru alocarea sumei de 1,34 miliarde de lei, pentru acoperirea unor nevoi urgente, pentru toate unitatile administrativ-teritoriale care au solicitat alocarea de sume din fondul de rezerva."Este vorba despre un efect al rectificarii bugetare recent adoptate si care in urma fondurilor alocate pentru echilibrarea cheltuielilor la nivelul unor unitati administrativ-teritoriale au existat solicitari pentru alocarea de sume din fondul de rezerva al Guvernului pentru acoperirea cheltuielilor urgente. Este o suma importanta alocata catre toate unitatile administrativ-teritoriale care au facut solicitari de alocare de bani din fondul de rezerva al Guvernului, este o alocare care nu discrimineaza in niciun fel, o alocare echilibrata la nivelul judetelor din Romania, in functie de marimea acestora, si pentru acoperirea cheltuielilor atat pentru inceperea anului scolar - asa cum am observat cu totii sunt numeroase achizitii pe care primariile trebuie sa le faca in acest moment, fie ca vorbim despre tablete, laptop-uri, materiale sanitare, achizitii care ulterior pot fi decontate din fonduri europene. De asemenea, este nevoie pentru unele unitati administrativ-teritoriale pentru acoperirea cheltuielilor efectuate in aceasta perioada atat ca efect al carantinarii si izolarii unor persoane la domiciliu", a explicat Danca.El a spus ca aceasta "echilibrare" vine sa compenseze si reducerea de venituri suferita de multe primraii ca urmare a intreruperii unor activitati economice ale agentilor economici si deci a reducerii incasarilor de impozite si taxe locale.Totodata, alocarea s-a facut pentru continuarea unor proiecte de investitii.