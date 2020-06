Primarii reclama o situatie disperata si se plang la Citu: Nu vor mai avea bani pentru scoli si spitale

Asociatia Oraselor din Romania ii solicita ministrului Finantelor, Florin Citu, sa faca rapid o rectificare de buget.AOR precizeaza ca a organizat, miercuri, o videoconferinta la care au participat peste 50 de primari si specialisti din primariile de orase."In urma discutiilor, Asociatia Oraselor isi declara public ingrijorarea fata de situatia financiara actuala a administratiei publice locale, aflata intr-un moment exceptional, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 si a lipsei de dialog din partea Ministerului de Finante.Estimarile facute de Asociatia Oraselor din Romania privind scaderea gradului de incasare la nivel local s-au dovedit corecte, iar, din analiza situatiei gradului de colectare a impozitelor si taxelor locale, reiese clar o situatie disperata pentru administratia locala de la nivelul oraselor mici, care, in curand, nu vor mai dispune de fonduri", prevede comunicatul.Potrivit sursei citate, cu o scadere de peste 25% a sumelor incasate din impozitele si taxele locale fata de anul trecut si a incasarilor din impozitul pe venit raportate la sumele planificate la inceputul anului, unele orase au ajuns sa nu-si mai plateasca asigurarile sociale si pe cele de sanatate sau impozitele aferente salariilor, au renuntat la minimele constructii privind infrastructura edilitar-urbana, existand pericolul sa nu-si mai poata sustine utilitatile vitale pentru comunitate, precum iluminatul public."In lipsa unor masuri clare, articulate venite din partea Ministerului Finantelor, multe dintre orasele mici nu vor mai avea bani pentru o buna functionare a scolilor, spitalelor si a altor servicii care deservesc, pe langa locuitorii proprii, si locuitorii comunelor invecinate", mentioneaza AOR.Ce vor primarii de la CituAsociatia Oraselor din Romania ii solicita ministrului Florin Citu sa faca o rectificare de buget in care sa cuprinda mai multe masuri."Asociatia Oraselor din Romania (AOR) ii solicita ministrului Florin Citu sa faca, cat mai rapid, o rectificare de buget in care sa cuprinda urmatoarele masuri: repartizarea de catre Ministerul Finantelor Publice catre unitatile administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adau ...citeste mai departe despre " Primarii reclama o situatie disperata si se plang la Citu: Nu vor mai avea bani pentru scoli si spitale " pe Ziare.com