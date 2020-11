"Situatia locurilor de parcare in Sectorul 2 e un fel de Triunghiul Bermudelor. Azi e liber, maine nu e. Atribuirea lor se intampla cumva ferit de ochiul public, iar suspiciunile cetatenilor sunt mari pe buna dreptate. Pe site-ul ADP, institutia care se ocupa de gestiunea lor, nu exista nici macar o informare simpla a locurilor de parcare libere la acest moment. De cand am preluat mandatul le-am cerut o situatie la zi. Initial, mi s-a spus ca avem 27.000 de unitati, din care peste 1.900 libere. Am insistat sa primesc lista clara cu fiecare loc in parte. Ieri am primit-o. Brusc avem doar 961. Motivul - o eroare de calcul a bazei de date pe care incearca sa o actualizeze de mult timp. Pana la urma, au verificat tot manual", a scris primarul Radu Mihaiu, pe Facebook Potrivit acestuia, este inacceptabil ca un lucru "atat de simplu" sa fie facut la mana. "Vom schimba asta. Vom implementa un sistem prin care situatia locurilor de parcare sa fie in timp real, la vedere. Vom asigura ca atribuirea sa se faca automat, fara o decizie umana care poate fi subiectiva", a transmis Radu Mihaiu.El a adaugat ca locurile de parcare existente nu ajung nici pentru 10% din masinile in Sectorul 2. "E clar ca o sa avem nevoie sa ne organizam mai bine spatiul public, dar, pana atunci, putem macar sa fim sinceri si deschisi cu situatia actuala. Am cerut Primariei, daca ADP nu poate, sa publice lista acestor locuri de parcare libere", a sustinut Radu Mihaiu. ...citeste mai departe despre " Primaria Sectorului 2 a publicat lista locurilor libere de parcare. "E un fel de Triunghiul Bermudelor" " pe Ziare.com