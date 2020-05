In Muntenegru nu au mai fost inregistrate cazuri noi de contaminare timp de 20 de zile consecutiv, scrie luni agentia croata de presa HINA.Potrivit institutului, in cele 24 de ore precedente au fost prelucrate 140 de teste si niciunul nu a iesit pozitiv. Asadar, in momentul de fata Muntenegrul nu are cazuri active de infectare cu noul coronavirus, a conchis institutia.Autoritatile sanitare din tara au afirmat anterior ca epidemia va fi declarata incheiata cand nu se vor mai inregistra cazuri noi timp de 28 de zile.Muntenegru a fost ultima tara din Europa care a confirmat existenta unui caz de COVID-19, la 17 martie. De atunci, in micul stat ex-iugoslav cu 630.000 de locuitori au fost confirmate 324 de cazuri de contaminare, 315 vindecari si noua decese.In cele 70 de zile de izolare, un numar de 1768 de persoane au fost amendate pentru incalcarea masurilor de protectie si s-au platit 106.000 de euro catre organizatii umanitare.Vezi si Europa relaxeaza si mai mult restrictiile impuse din cauza coronavirusului ...citeste mai departe despre " Prima tara din Europa care a scapat de coronavirus " pe Ziare.com