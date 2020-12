Zborul a fost organizat de un operator de turism care a primit sute de cereri din partea romanilor care doresc sa isi petreaca Revelionul in Maldive. Operatorul turistic a fost nevoit sa suplimenteze planul cu inca doua avioane de la TAROM.Al doilea charter care va fi operat de compania nationala catre Maldive va avea escala tot in Dubai si a plecat in 29 decembrie 2020, cu retur in 5 ianuarie 2021. Odata cu introducerea acestui zbor, numarul total de chartere pe care operatorul le organizeaza in perioada decembrie 2020 - februarie 2021 catre Maldive ajunge la noua, doua vor fi operate de TAROM cu Boeing 737-800NG si restul cu Airbusuri A330 GullivAir.Cursa aterizeaza in Male, capitala statului Maldive. Este o destinatie exotica, unde se inregistreaza putine cazuri de coronavirus, iar vizitatorii sunt primiti cu un test negativ de COVID-19. Duminica, au fost in total 700 de romani care au zburat de pe Aeroportul din Otopeni spre Maldive. Un pachet turistic pleaca de la 1.000 de euro si poate ajunge la 3.000 de euro pentru un cuplu.Aterizarea primului avion a fost filmata si publicata pe contul de Facebook al TAROM. "Aeronava #TAROM aterizeaza in Maldive si echipajul a tinut neaparat sa ne transmita un video. Totul in regula la 30 grade C!", au transmis reprezentantii companiei.Citeste si: Tarom organizeaza curse speciale catre si dinspre Londra pentru repatrierea cetatenilor...citeste mai departe despre " VIDEO Prima cursa TAROM in Insulele Maldive. Sute de romani isi petrec Revelionul la 30 de grade Celsius " pe Ziare.com