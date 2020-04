Pasagerii din zborul de miercuri catre Tunisia au fost supusi unui test rapid de sange inainte de a pleca din Dubai, potrivit companiei aeriene. Rezultatele au fost disponibile in 10 minute, transmite Bloomberg.Astfel, compania este prima din lume care a efectuat testele rapide de sange inainte de imbarcare. Emirates intentioneaza sa extinda procedura si la alte zboruri.Pasagerii vor primi un certificat pe care il pot folsi la intrarea in tara de destinatie, pentru a dovedi ca nu sunt bolnavi de COVID-19.Etihad Airways, o alta companie aeriana din Emiratele Arabe Unite, intentioneaza sa implementeze dispozitive self service fara atingere pe aeroportul din Abu Dhabi, pentru a identifica pasagerii cu probleme medicale, inclusiv etapele incipiente ale coronavirusului.Aceste teste pot linisti cat de cat pasagerii. Companiile aeriene de pe tot globul au fost nevoite sa opreasca zborurile din cauza restrictiilor si a lipsei de cerere, in timpul pandemiei. Asociatia Internationala a Transportului Aerian estimeaza ca industria poate pierde in acest an peste 300 miliarde de dolari.Emirates has become the first airline to conduct on-site rapid COVID-19 tests for passengers. The health and safety of our passengers and employees is of paramount importance, and will not be compromised. @DXB @DHA_Dubai #FlyEmiratesFlyBetter #COVID_19 #COVID19 pic.twitter.com/c443NU6bvA- Emirates Airline (@emirates) April 15, 2020B.B. ...citeste mai departe despre " Prima companie aeriana care va testa pasagerii de coronavirus inainte de imbarcare (Video) " pe Ziare.com