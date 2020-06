La ora transmiterii stirii, contractele futures pentru petrolul Brent care expira pe 30 iunie erau in declin cu 3,25%, la 37,47 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI) cre expira pe 22 iunie erau tranzactionate in scadere cu 4,77%, la 34,53 dolari pe baril.Aparitia unor noi cazuri de infectari cu noul coronavirus in Beijing au marit ingrijorarea privind reaparitia bolii. Pandemia de coronavirus a inceput la sfarsitul anului trecut, in orasul chinez Wuhan.Preturile petrolului au scazut cu aproximativ 8% saptamana trecuta, inregistrand primele scaderi saptamanale dupa luna aprilie, in timp ce numarul cazurilor de imbolnaviri de Covid-19 au inceput sa creasca in Statele Unite. In timpul weekendului, numai sambata au fost raportate peste 25.000 de noi cazuri in SUA, mai multe state anuntand noi infectii si spitalizari."Refacerea cererii de petrol va fi un proces de lunga durata si un nou val de cazuri va spori cu siguranta ingrijorarile ca redresarea cererii va dura mai mult decat s-a crezut initial", au afirmat analisti ai ING In China, cel mai mare importator de petrol din lume, productia industriala a crescut in luna mai pentru a doua luna consecutiv, dar avansul a fost sub asteptari, ceea ce sugereaza ca a doua mare economie a lumii are probleme sa revina la activitati normale dupa epidemie.Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sai, reuniti in cadrul OPEC+, au redus livrarile de petrol la nivel mondial cu 9,7 milioane de barili pe zi, respectiv cu circa 10% din cererea anterioara pandemiei, iar la inceputul lunii iunie au convenit sa prelungeasca masura timp de o luna, pana la sfarsitul lunii iulie. ...citeste mai departe despre " Preturile petrolului, in continua scadere " pe Ziare.com