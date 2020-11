Pretul cerut guvernelor pentru vaccinul anti-Covid al Moderna, intre 25 si 37 de dolari pentru o doza

"In concluzie, vaccinul nostru costa aproximativ la fel ca un vaccin contra gripei, al carui pret este cuprins intre 10 si 50 de dolari", a precizat CEO-ul de la Moderna.La inceputul acestei saptamani, un oficial european implicat in discutiile cu producatorii de vaccinuri a spus ca Executivul comunitar ar dori sa ajunga la un acord cu Moderna privind furnizarea mai multor milioane de doze din vaccinul sau la un pret mai mic de 25 de dolari pentru o doza."Nu am semnat nimic inca, dar suntem aproape de un acord cu Comisia Europeana. Vrem sa furnizam vaccinuri Europei si suntem implicati in discutii constructive", a spus Stephane Bancel, adaugand ca este o "chestiune de zile" pana cand contractul va fi gata.Moderna sustine ca vaccinul pe care l-a dezvoltat are o eficienta de 94,5%, potrivit rezultatelor ultimei etape a studiilor clinice (faza a 3-a), devenind al doilea producator de vaccinuri care anunta rezultate peste asteptari, dupa Pfizer si partenerul sau BioNTech.Joi, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca Uniunea Europeana ar putea da unda verde la mijlocul lui decembrie vaccinurilor dezvoltate de companiile Moderna si Pfizer/BioNTech. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) se afla 'in discutii zilnice' cu institutia americana omoloaga, FDA, pentru 'sincronizarea evaluarilor lor asupra vaccinurilor' anti-COVID-19, a declarat Ursula von der Leyen intr-o conferinta de presa.'Daca toate procedurile se vor derula fara probleme', EMA ar putea 'sa dea vaccinurilor de la Pfizer/BioNTech si de la Moderna autorizatia conditionata de punere pe piata incepand din a doua jumatate a lui decembrie', a afirmat sefa executivului UE.Comisia Europeana a semnat pana acum cinci contracte de precomanda pentru eventuale vaccinuri, cu companiile AstraZenaca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, Pfizer/BioNTech si CureVac.CITESTE SI:Valeriu Gheorghita, medicul militar care conduce campania nationala de vaccinare anti-Covid: Cand va ajunge vaccinul in Romania si cine va avea prioritate ...citeste mai departe despre " Pretul cerut guvernelor pentru vaccinul anti-Covid al Moderna, intre 25 si 37 de dolari pentru o doza " pe Ziare.com