Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri si sambata, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles

Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va sustine principalele obiective pe care Romania le are in cadrul acestui proces de negociere, actionand, in acelasi timp, pentru ajungerea cat mai curand posibil la un acord final."Referitor la viitorul buget al Uniunii, Presedintele Romaniei va reafirma obiectivul major al tarii noastre, respectiv obtinerea unor alocari cat mai importante pentru Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, in masura sa asigure indeplinirea principalelor obiective de dezvoltare ale tarii. In ceea ce priveste Politica de Coeziune, Presedintele Klaus Iohannis va pleda pentru alocari adecvate in special pentru regiunile mai putin dezvoltate ale Uniunii Europene, precum si pentru o flexibilitate sporita in absorbtia sumelor alocate acestei politici", a transmis Administratia Prezidentiala Sursa citata a explicat ca, in legatura ci Politica Agricola Comuna, presedintele Klaus Iohannis se va exprima pentru continuarea procesului de convergenta externa a platilor directe, astfel incat sumele acordate fermierilor romani din bugetul Uniunii sa fie cat mai apropiate de cele din statele Europei de Vest.Totodata, presedintele Romaniei va pleda pentru alocari suplimentare pentru dezvoltarea rurala, avand in vedere ca zonele rurale necesita investitii sporite pe termen lung."In ceea ce priveste posibila introducere a unor resurse proprii noi pentru finantarea bugetului Uniunii, Presedintele Klaus Iohannis va reitera faptul ca Romania este in favoarea oricaror resurse care pot genera venituri suplimentare la bugetul UE, cu conditia existentei unui mecanism clar pentru a se evita impactul excesiv asupra contributiilor nationale. Referitor la Planul de redresare economica, Presedintele Romaniei va sustine optiunea unei ponderi mai mari a componentei de granturi comparativ cu cea de imprumuturi in totalul sumelor alocate, pentru a se putea asigura resursele financiare necesare pentru procesul de redresare economica in intreaga Uniune", a mai transmis sursa citata.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis se va pronunta pentru o perioada cat mai lunga in ceea ce priveste implementarea noului instrument de