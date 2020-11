"Este foarte important sa fim fermi in raport cu aceasta. Cred, de exemplu, ca trebuie sa avem de plan european de dezbateri in legatura cu ideea ce a fost evocata in urma cu ceva timp de a infiinta un Institut european pentru formarea de imami", a declarat Charles Michel in fata presei.Trebuie "sa ne asiguram ca acest mesaj de toleranta, de deschidere, sa poata fi vehiculat pe plan european (...), sa ne asiguram ca primatul legii civile este acceptat", a continuat fostul premier belgian.El a facut aceste declaratii alaturi de cancelarul austriac Sebastian Kurz, cu o zi inainte de un mini-summit prin videoconferinta ce ii va reuni pe cei doi lideri, precum si pe presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul federal german Angela Merkel Michel, venit sa exprime la Viena "prietenia europeana", s-a recules inainte de aceasta la locurile atacului jihadist, unde vienezi au depus sute de lumanari pentru a aduce un omagiu celor patru persoane ucise de gloantele trase de Kujtim Fejzulai, in plin centrul capitalei austriece."Consideram ca aceasta amenintare terorista este o amenintare fundamentala, grava, serioasa, impotriva valorilor care stau la baza proiectului european si nu intentionam sa dam dovada de slabiciune, de laxism", a declarat presedintele Consiliului European.De asemenea, el a evocat alaturi de Kurz subiectul combatantilor ce doresc sa se ralieze jihadistilor si, printre ei, cei care se intorc, cum a fost atacatorul de la Viena."Este important sa avem strategii comune pentru a asigura monitorizarea acestor persoane, procesele de deradicalizare nu sunt simple", a subliniat Charles Michel. ...citeste mai departe despre " Presedintele Consiliului European preconizeaza crearea unui Institut european pentru formarea de imami " pe Ziare.com