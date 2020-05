Presa din Olanda scrie despre brain drain, fenomenul care a lasat inclusiv Romania fara medici: In criza corona, ne putem pregati de razboi!

"Libera circulatie a persoanelor este una dintre temeliile pe care se sprijina Uniunea Europeana. Asta inseamna ca fiecare cetatean UE are voie sa lucreze in orice tara vrea. Insa in contextul pandemiei fix aceasta libera circulatie atarna acum ca sabia lui Damocles asupra unor tari.In conditiile in care toate cele 27 de state membre ale UE se bazeaza in situatia actuala pe personalul medical, cei mai noi membri ai familiei europene sunt cei care mor in lupta cu pandemia. Aceste tari se confrunta cu o lipsa masiva de personal medical.Tarile din Europa Centrala si de Est se lupta de ani buni cu un exod de medici si asistente. De la aderarea lor la UE, statele membre din regiune s-au lovit de o emigrare in masa a lucratorilor din domeniul sanatatii catre Vest.Nu este surprinzator faptul ca acest flux este unidirectional. Salariile mari si sistemele sanitare mai bine organizate din Occident sunt atractive pentru multe cadre medicale", scriu jurnalistii olandezi.Acestia au avansat si cateva cifre, pentru a evidentia discrepantele cand vine vorba de bani cheltuiti in Sanatate."Cifrele vorbesc de la sine. Date din 2016 de la Eurostat arata ca exista un decalaj mare intre statele membre in ceea ce priveste cheltuielile cu sanatatea. De exemplu, Romania si Bulgaria cheltuiesc 432 si respectiv 556 de euro pe locuitor pe an, in timp ce statele membre occidentale, precum Olanda, Germania si Danemarca, aloca in jur de 4.000 de euro pe cap de locuitor pe an. Este de la sine inteles ca acest lucru creeaza, de asemenea, un decalaj si in ce priveste salariile", scrie sursa citata.In timp ce un medic generalist din Olanda si Danemarca castiga cu mult peste 100.000 de euro brut pe an, un medic generalist ceh primeste in medie mai putin de 32.000 de euro brut pe an, iar in Ungaria salariul mediu este de aproape 24.000 de euro brut pe an.Oricum, in ciuda faptului ca duc lipsa de personal medical (fenomen numit "brain drain"), tarile din Europa de Est au fost mai ferite de pandemia de coronavirus. Cazurile de infectare si decesele provocate de COVID-19 sunt mult mai numeroase in tari precum Germania, Franta, Belgia sau Olanda.Publicatia citata noteaza ...citeste mai departe despre " Presa din Olanda scrie despre brain drain, fenomenul care a lasat inclusiv Romania fara medici: In criza corona, ne putem pregati de razboi! " pe Ziare.com