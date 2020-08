Premierul sustine ca programul de inzestrare a Armatei trebuie sa genereze o relansare a industriei de aparare a Romaniei

"Astazi se inaugureaza oficial lucrarile pentru realizarea unei investitii intr-o capacitate de productie in Romania, o investitie care valoreaza aproximativ 50 de milioane de euro, investitie care va crea in prima faza 200 de locuri de munca directe in aceasta capacitate de productie, dar, de asemenea, prin toate contractele cu furnizori autohtoni va genera dinamica economica, locuri de munca suplimentare. (...)Aceasta investitie este realizata in cadrul offsetului aferent contractului de inzestrare a Armatei Romane cu vehicule produse de IVECO Defence. Trebuie sa mai spun inca o data care este politica Guvernului pe care-l conduc - fructificarea programului de inzestrare a Armatei, un program pe 10 ani de zile, care prevede alocarea unei sume de 90 de miliarde, aproximativ, pentru dezvoltarea capabilitatilor defensive, pentru cresterea capacitatii Armatei Romane de a face fata oricarei provocari.Acest program de inzestrare in viziunea noastra trebuie sa aduca investitii in cadrul politicilor de offset care sa creasca capacitatile de productie din Romania, care sa asigure transfer tehnologic, care sa dezvolte, de asemenea, noi capabilitati de inovare, de cercetare si de dezvoltare. Programul de inzestrare trebuie sa genereze o relansare a productiei de aparare din Romania, atat prin firme autohtone, cat si prin firme partenere in cadrul acestui program de inzestrare a Armatei", a spus Ludovic Orban, la Petresti (judetul Dambovita), unde a participat la prezentarea proiectului companiei IVECO privind realizarea fabricii de asamblare autocamioane.El a mentionat ca deja a fost semnat in cadrul programului de inzestrare un prim contract important la intreprinderea de Avioane Craiova, in valoare de 57 de milioane de euro pentru modernizarea avionului de fabricatie romaneasca "Soim"."Astazi continua aceasta politica de dezvoltare industriala aferenta programului de inzestrare a Armatei Romane prin aceasta investitie, o investitie extrem de importanta, pentru ca nu numai ca va genera locuri de munca, dar va aduce tehnologie. (...) De asemenea, foarte multi romani vor parcurge etape de training, astfel incat sa-si dezvolte abilitatile si capacitatea de a manui aceste utilaje moderne", a precizat Orban.Saluta decizia IVECOIn context, pre ...citeste mai departe despre " Premierul sustine ca programul de inzestrare a Armatei trebuie sa genereze o relansare a industriei de aparare a Romaniei " pe Ziare.com