Premierul Sorin Grindeanu a comentat, joi, protestele din tara pe tema modificarii Codurilor penale.

El a afirmat ca, din pacate, un protest pasnic s-a transformat intr-unul violent din cauza unor "grupari" si a spus ca respecta dreptul oamenilor de a manifesta, dar in aceste zile "manipularea atinge cote alarmante".

"Din nefericire, un protest pasnic s-a transformat, in aceasta seara, intr-unul violent. De la bun inceput, tin sa precizez ca respect dreptul romanilor de a protesta. Traim, insa, zile in care manipularea atinge cote alarmante. Cum spuneam, din pacate, in aceasta seara, situatia a degenerat si vorbim despre doi jandarmi si trei protestatari raniti care se afla la spital pentru ingrijiri medicale.

Fac un apel la calm si la o informare corecta a romanilor care sunt ingrijorati de situatia de astazi. Multumesc Jandarmeriei Romane pentru modul in care a actionat in aceasta seara, convins fiind ca totul ar fi decurs normal daca anumite grupari nu ar fi recurs la violenta", a scris pe Facebook Sorin Grindeanu.

Un grup de cateva zeci de persoane a deturnat, miercuri seara, protestele pasnice de la Bucuresti, la care au participat 150.000 de oameni, la apogeul manifestatiei populare, aruncand cu sticle, cu torte si cu petarde spre jandarmi. Mai mult, au incendiat un chiosc de ziare din Piata Victoriei si s-au batut cu oamenii legii.

Din primele informatii reiese ca huliganii care au initiat violentele la protestul pasnic sunt membri ai galeriilor Rapid si Dinamo, care veneau de la un meci de handbal dintre Steaua si Dinamo.

Ads

Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene si au cerut incetarea protestelor si evacuarea Pietei Victoriei. Huliganii au reusit ce si-au propus, astfel ca multimea care demonstra in pace de mai bine de 12 ore a fost dispersata.

Peste 100 persoane au fost retinute si audiate chiar in sediul Guvernului. ...citeste mai departe despre "Premierul Sorin Grindeanu: Traim zile in care manipularea atinge cote alarmante" pe Ziare.com

Ads