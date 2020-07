Programul oficial al premierului Ludovic Orban a fost completat, joi dimineata, cu o intalnire de ultima ora cu reprezentantii sectorului HoReCa, unul dintre cele mai afectate din cauza pandemiei.Multe dintre afacerile din acest domeniu continua sa fie inchise pentru alimita raspandirea viusului.La intalnire participa si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, dar si ministrul Economiei, Virgil Popescu, in conditiile in care deschiderea restaurantelor, asteptata la 1 iulie, in a patra etapa de relaxare, a fost amanata. ...citeste mai departe despre " Premierul Ludovic Orban se intalneste cu reprezentantii sectorului HoReCa/ La intalnire participa Nelu Tataru si Virgil Popescu " pe Ziare.com