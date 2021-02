"Cea mai importanta modificare este sa faci legatura intre performanta si venit, acest lucru nu exista azi in legea salarizarii, vom introduce criterii de performanta. Am descoperit sporuri despre care nu stiam ca exista", a declarat Florin Citu."Vor disparea aceste sporuri, anul acesta va incepe cu o modificare si la anul le taiem. Sporurile sunt bune, ele sunt o motivatie pentru toata lumea sa isi faca treaba mai bine, dar trebuie sa fie si criterii de performanta", a completat premierul.Citeste si:Cine este Alexander Zudor, actorul acuzat ca viola femei in lift. A jucat in spoturi alaturi de copii si a pozat pentru coperta unei cartiFilozoful Gabriel Liiceanu castiga procesul cu Mihai Gadea si Antena 3. Prezentatorul si televiziunea trebuie sa-i plateasca daune moraleTraian Berbeceanu, prima reactie dupa ce a aflat ca USR-PLUS va numi un nou prefect al CapitaleiScandaloasa "circulara pentru romani" din punctele vamale ale Mexicului. "Este foarte ciudat ca nimeni nu vorbeste"Bianca Andreescu s-a retras de la turneul din Australia si a dat programul peste cap. Sorana Cirstea are o noua adversara ...citeste mai departe despre " Premierul Florin Citu: "Am descoperit sporuri despre care nu stiam ca exista" " pe Ziare.com