Povestea de Hollywood a romanului Radu, cel mai mare falsificator de bani din lume. A contrafacut 17.065 de bancnote, a facut o singura greseala si a fost prins

Anchetatorii spun despre Radu Theodor Croitoru a reusit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei si sa devina cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume. Banii falsificati de acesta au inceput sa apara pe teritoriul Romaniei inca din 2014, iar procedeul de falsificare s-a apropiat de perfectiune.Era vorba de un fals foarte bine executat, avand imitate toate elementele de siguranta destinate publicului (inclusiv microperforatiile, banda iridescenta, imagine latenta, fereastra transparenta, cerneala care isi schimba culoarea, imprimare vizibila in lumina ultravioleta), fals aproape imposibil de identificat de catre persoanele care intra in posesia acestora, acesta a fost codificat "Super Leu".Procurorii DIICOT explica ca Croitoru era prudent in plasarea banilor pe piata. Operatiune la care participa si iubita sa, Elena Daniela Balog. Radu Theodor Croitoru prefera localitatile unde se organizau targuri, balciuri sau serbari locale. De fiecare data cand cei doi plecau catre respectivele localitati, inchideau telefoanele in scopul de a nu putea fi urmariti.Parea imposibil de prinsDupa cum aratam, Croitoru era precaut in a plasa banii pe piata, iar bancnotele falsificate erau identificate in circuitul financiar cu precadere in centrele de procesare de numerar.In toate situatiile in care erau identificati martori (casieri ai unitatilor comerciale sau alte altor institutii financiare - banci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informational intrucat nu si-a dat seama la momentul incasarii ca bancnota este un fals.Totusi, specialistii au observat ca lipirea foliilor din care este alcatuita bancnota contrafacuta este o activitate manuala, efectuata de individ/indivizi, fara a fi implicate echipamente speciale de lipire automata. Aici putea fi un fir de ancheta.Foto: DIICOTI-au gasit amprenta pe folieAsa ca au plecat de la supozitia ca cel care le falsifica si-ar fi lasat, din greseala, amprentele pe folii. Asa ca au fost dispuse constatari criminalistice dactiloscopice care sa stabileasca daca pe suprafata sau in interiorul bancnotelor se evidentiaza urme papilare. Examinarile dactiloscopice s- ...citeste mai departe despre " Povestea de Hollywood a romanului Radu, cel mai mare falsificator de bani din lume. A contrafacut 17.065 de bancnote, a facut o singura greseala si a fost prins " pe Ziare.com