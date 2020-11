"Compania Nationala Posta Romana ocupa pozitia 44 intr-un raport al Uniunii Postale Universale (UPU) care analizeaza serviciile postale din 170 de tari. Anul trecut, compania s-a aflat pe locul 50", a informat marti compania.UPU clasifica serviciile postale in functie de fiabilitate, acoperire, relevanta si rezistenta. Daca, in 2019, Posta Romana obtinea un scor de 47,81 de puncte, anul acesta compania a inregistrat o crestere de 6,97 de puncte, urcand de pe pozitia 50, pe pozitia 44, inaintea unor tari precum Danemarca, Letonia, Islanda, etc.Pentru realizarea raportului s-a luat in calcul si dezvoltarea serviciilor postale in contextul pandemiei Sars-Cov-2."Deciziile luate de catre companiile aeriene de a suspenda zborurile au afectat fiabilitatea postala la nivel mondial, operatorii fiind nevoiti sa opreasca temporar traficul postal international pe mai multe rute. Posta Romana s-a adaptat rapid situatiei si a cautat, zilnic, solutii pentru a nu intrerupe activitatea, iar masurile luate sa nu afecteze distribuirea trimiterilor si a prestatiilor sociale pentru populatie. Conducerea companiei a gasit alternative si a semnat parteneriate cu diversi operatori pentru a inlocui transmiterea pe cale aeriana a corespondentei folosind curse auto", arata compania.Totodata, a dezvoltat produse pentru a satisface necesitatea unei nevoi din ce in ce mai acute a furnizorilor de livrare la domiciliu a comenzilor, evitand expunerea populatiei la virusul COVID-19."Toate datele arata un nivel de dezvoltare postala. Desi a fost un an greu in care ne-am confruntat cu provocari majore, observam o avansare a companiei in acest clasament si o performanta in comparatie cu alte tari membre UPU", a declarat Horia Grigorescu, directorul general al Postei Romane. ...citeste mai departe despre " Posta Romana a urcat sase locuri in clasamentul celor mai bune servicii postale din lume, inaintea unor tari precum Danemarca, Letonia, Islanda " pe Ziare.com