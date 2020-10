"Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca sapte suspecti au savarsit infractiuni de evaziune fiscala sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabil ori taxabile si sub forma omisiunii inregistrarii in actele contabile sau in alte documente legale a operatiunilor contabile efectuate si a veniturilor realizate, venituri ce au fost obtinute din comercializare de obiecte de imbracaminte si incaltaminte ce au fost expuse spre vanzare in mediul online, pe site-uri si prin intermediul retelelor de socializare, in scopul sustrageri de la indeplinirea obligatiilor fiscale.", transmite Politia CapitaleiConform unor surse judiciare, urmeaza sa se faca ancheta si pentru spalare de bani.Cei implicati vindeau marfa prin intermediul unor cunoscute site-uri de profil, chiar si pe platforme celebre de anunturi.Aveau cifre de afaceri de milioane de euro."Prin activitatea infractionala cauzand bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimativ de aproximativ 1.500.000 lei.De asemenea 15 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 3", mai anunta politia.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. ...citeste mai departe despre " VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate " pe Ziare.com