Efectele pe care le-ar avea "reteta Bolojan" de la CJ Bihor aplicata in toate institutiile statului: jumatate din angajati, concediati. Explicatiile expertilor

Expertii in domeniu atrag atentia ca, in ultimii trei ani, cheltuielile cu personalul aproape s-au dublat, iar in cazul CJ Bihor, sunt de trei ori mai mari decat cele pentru investitii. De altfel, chiar Ilie Bolojan subliniaza faptul ca, in patru ani, cu banii economisiti prin reducerea aparatului administrativ se poate construi un nou pod in Oradea.La doar o saptamana de la numirea in functie, Ilie Bolojan a sustinut ca doreste ca din cei 174 de angajati ai CJ Bihor sa ramana doar 88, in conditiile in care multi din angajatii institutiei nu au efectiv "obiectul muncii". Acesta a declarat ca, in urma unei analize, a constatat ca "in aproape toate compartimentele schema de personal era supraincarcata" si ca "sunt structuri intregi fara obiect de activitate". El a dat ca exemplu structura care, pe hartie, se ocupa de gestionarea ariilor protejate, in conditiile in care "de peste doi ani gestionarea acestora o face o autoritate a statului, iar angajatii structurii aveau in realitate alte insarcinari". De asemenea, Bolojan a aratat ca a gasit un adevarat CJ paralel, adica "o directie de turism vizavi de teatru (n.r. - Centrul National de Informare si Promovare Turistica)", dar si o alta vizavi de Primarie (n.r. - Agentia pentru Managementul Destinatiei), ironizand ca "de aceea nu s-au terminat lucrarile in Piata Ferdinand la timp, ca erau cozi de turisti" de care se ocupau aceste structuri.Ilie Bolojan este un personaj politic credibilFostul primar al orasului Oradea si actualul presedinte al CJ Bihor a sustinut ca reorganizarea gandita nu reprezinta un simplu proces prin care "politrucii lor sunt inlocuiti cu politrucii nostri", iar Elena Calistru, presedintele organizatiei non-guvernamentale Funky Citizens, este de parere ca CV-ul lui Bolojan il face credibil pentru un astfel de proces."Ilie Bolojan nu este deloc un om politic fara realizari. Sa nu uitam ca in perioada in care a fost secretar de stat a reusit sa faca din serviciul pasapoarte unul din cele mai eficiente procese pe care le avem. E locul unde inca totul dureaza foarte putin si e predictibil.