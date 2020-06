PNL si USR ataca la CCR modificarile aduse Legii 33/1994 care permit construirea de hidrocentrale in arii naturale protejate

USR anunta ca ataca la Curtea Constitutionala, alaturi de PNL, modificarile aduse de Parlament Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica."E una dintre cele mai nocive legi la adresa mediului pe care le-am dezbatut, in actuala legislatura, in Parlament. Mi-e greu sa inteleg cum a fost adoptata la Camera Deputatilor, dupa ce la Senat a fost respinsa cu unanimitate. Interesul public major, in intelesul directivelor europene si al oricarui om responsabil este protejarea mediului, nu distrugerea lui. Bagatul raurilor pe teava inseamna suferinta si moarte nu doar pentru pesti, animale si paduri, ci pentru toti cetatenii romani, pentru copiii si nepotii nostri. Cand studiile stiintifice arata, fara echivoc, ca distrugerea biodiversitatii a fost una dintre cauzele majore ale pandemiei de COVID-19, sa votezi pentru a o distruge pe mai departe arata o iresponsabilitate criminala. Sper ca membrii CCR vor intelege care este, cu adevarat, interesul public major si ca respectarea dreptului la un mediu sanatos, asa cum e prevazut in Constitutie, nu reprezinta un moft, ci o necesitate", declara senatorul USR Mihai Gotiu, membru in Comisia pentru Ape si Paduri.USR afirma ca modificarile "sunt in contradictie flagranta cu Directiva europeana 43/1992 a protectiei habitatelor naturale"."De asemenea, parlamentarii USR au aratat ca legea este una cu dedicatie astfel incat Hidroelectrica sa-si poata realiza proiectul megalomanic din Parcul National Defileul Jiului, proiect declarat ilegal de Curtea de Apel Bucuresti in decembrie 2017", a mai transmis USR.USR a reamintit ca, in 2015, Comisia Europeana a declansat procedura de infringement in cazul Romaniei din cauza amenajarilor hidroenergetice care afecteaza habitatele, iar, daca problemele nu se rezolva, tara noastra risca sa fie actionata la Curtea de Justitie a UE."In sesizarea adresata Curtii Constitutionale, semnatarii invoca atat motive extrinseci, cat si motive intrinseci de neconstitutionalitate. Este vorba, pe de o parte, de incalcarea principiilor conciziei si preciziei textului j ...citeste mai departe despre " PNL si USR ataca la CCR modificarile aduse Legii 33/1994 care permit construirea de hidrocentrale in arii naturale protejate " pe Ziare.com