PLUS recomanda introducerea in toata tara a testarii de tip "pooling", realizata deja in Oradea

Reprezentantii PLUS spun ca echipa de cercetatori de la Crucea Rosie Frankfurt (Germania), coordonata de profesorul Erhard Seifried, impreuna cu Institutul pentru Virusologie Medicala din cadrul Spitalului Universitar Frankfurt (Universitatea Goethe), sub coordonarea profesorului Sandra Ciesek, a dezvoltat cu succes aceasta metoda care permite cresterea capacitatii de testare pentru identificarea virusului SARC-CoV-2.Echipa executiva PLUS Sanatate propune un plan corect, menit sa asigure1) intoarcerea rapida a persoanelor la domiciliul din tara;2) reducerea riscului de raspandire a infectiilor in comunitate prin carantina de scurta durata + testare tip "pooling":- Testarea tuturor persoanelor asimptomatice care intra in tara prin testare de tip "pooling". Aceasta metoda presupune recoltarea de probe individuale de la un grup de persoane (de exemplu, toti calatorii care se intorc in tara in acelasi autoturism sau membrii unei familii de cinci persoane care calatoresc impreuna) si analiza unei singure probe, compusa din "amestecarea" probelor de la tot grupul.Daca un astfel de test este pozitiv, ulterior se analizeaza individual testele recoltate de la fiecare membru al grupului, iar, intre timp, membrii grupului raman in carantina institutionalizata.- Carantina de scurta durata: persoanele care intra in tara vor sta in carantina institutionalizata pentru perioada de timp necesara pentru prelevarea testelor, analiza lor si comunicarea rezultatelor.- Persoane simptomatice - sunt testate de la inceput individual, la spitalul COVID-19 din judet.Reprezentantii PLUS spun ca apoi vor fi urmatoarele situatii:- Grupurile de persoane asimptomatice, cu teste negative - pot merge in izolare la domiciliu pentru 14 zile, sub supravegherea DSP, medic de familie si reprezentantii MAI. Masura de izolare la domiciliu este necesara din cauza riscului de rezultat fals-negativ asociat testarii Real Time-PCR, risc crescut mai ales in primele zile de la contactul cu o persoana infectata.Alternativa ar fi mentinerea grupurilor de persoane in carantina pentru cinci-sapte zile si repetarea testului dupa aceasta perioada.- Grupuri de persoane asimptomatice care au iesit pozitive la testele pooling - raman in carantina institutionalizata, sub supravegher ...citeste mai departe despre " PLUS recomanda introducerea in toata tara a testarii de tip "pooling", realizata deja in Oradea " pe Ziare.com