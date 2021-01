Platforma de programare la vaccinare se va modifica pentru a le da prioritate varstnicilor

"Ieri, 20 ianuarie a.c. a fost aprobata hotararea de modificare a Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19. Reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) au transmis catre echipa de dezvoltare a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) noile cerinte operationale in baza carora sa fie modificata platforma de programare si posibilitatea de implementare a unor noi functionalitati, care sa prioritizeze varstnicii si persoanele vulnerabile, astfel incat pe parcursul unei zile, 25% din programari sa fie destinate persoanelor din domeniile esentiale si 75% persoanelor vulnerabile", au anuntat reprezentantii CNCAV.CITESTE SI: In ce conditii s-ar vaccina anti COVID Claudiu Tarziu, copresedintele AUR: "Admit ca poti accepta sa devii cobai"Modificarile solicitate vor fi puse in productie in urmatoarele zile, dupa dezvoltare si o scurta perioada de testare.Potrivit sursei citate, pentru persoanele inscrise de angajator in platforma de programare la vaccinare, in baza CUI sau CIF, numarul programarilor nu va putea depasi 25% din cele disponibile zilnic, iar cei inscrisi se vor autentifica individual pe baza CNP-ului.Dupa atingerea procentului de 25% de locuri ocupate, nu va mai fi posibila programarea altor angajati in ziua respectiva, iar celelalte locuri vor putea fi ocupate de catre persoanele de peste 65 de ani, persoanele cu afectiuni cronice si cele cu dizabilitati, precum si de personalul inclus in etapa I pentru care se continua programarea si in etapa a II-a."Aceasta necesitate de corelare a numarului de doze de vaccin, sosite pe lantul de aprovizionare din Uniunea Europeana de la companiile farmaceutice spre Romania, cu numarul de persoane care s-au inscris in platforma informatica pentru vaccinare si, implicit, pentru rapel este o situatie intalnita si in alte tari europene, astfel incat procesul de vaccinare sa fie optimizat in functie de stocurile existente la momentul respectiv", a precizat CNCAV.CITESTE SI: Actorul Toni Grecu, internat cu COVID-19 la Institutul Matei Bals din Capitala. Surse: "Es ...citeste mai departe despre " Platforma de programare la vaccinare se va modifica pentru a le da prioritate varstnicilor " pe Ziare.com