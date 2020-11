Romania vrea sa aloce 9 miliarde de euro pentru aproape 600 de kilometri de autostrada, 140 kilometri de cale ferata si 7 kilometri de metrou

Transporturile au o alocare de 9,27 miliarde de euro din bugetul total. Cei mai multi bani merg catre constructia de autostrazi si drumuri expres, 3,54 miliarde de euro. Domeniul feroviar ocupa locul secund in clasament, investitiile in calea ferata ridicandu-se la 2,8 miliarde de euro, iar cele in noile magistrale de metrou trec de 1,58 miliarde de euro. Suma de un miliard de euro este destinata variantelor ocolitoare si conectarea municipiilor la reteaua trans-europeana de transport (TEN-T). Mai raman 350 de milioane de euro pentru investitii in materialul rulant: locomotive si vagoane noi pentru trenurile care circula in Romania.Cu banii de care dispune Romania, suma de 9,2 miliarde de euro, ar urma sa se realizeze urmatoarele investitii pentru domeniul rutier, feroviar si metrou.Rutier:- peste 250 de kilometri de autostrada si drumuri expres cu un buget estimat de 3,54 miliarde de euro;- peste 330 de kilometri de variante ocolitoare si drumuri de legatura la reteaua primara cu un buget estimat de 1 miliard de euro;Feroviar:- peste 140 de kilometri de cale ferata modernizata/electrificata cu un buget estimat de 2,8 miliarde de euro;- 39 de unitati de material rulant achizitionate cu un buget estimat de 350 de milioane de euro;Metrou:- peste 7 kilometri de magistrala noua cu un buget estimat de 1,08 miliarde de euro;- 50 de unitati de material rulant achizitionate cu un buget estimat de 500 de milioane de euro.Drumurile propuse spre finantarePe lista proiectelor propuse pentru finantare prin Planul de Rezilienta se numara: Centura de Nord a Capitalei, Autostrada Transilvania si Centura Metropolitana a Clujului (Gilau - Apahida), Autostrada Lugoj-Deva, Autostrada Moldovei (Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani-Suceava-Siret) si drumurile de legatura Vaslui-Bacau si Piatra Neamt-Bacau.Lista mai include si drumurile expres Bucuresti-Targoviste, A1 Pitesti - Mioveni, Calarasi-Slobozia (parte din Drumul TransRegio Braila - Slobozia - Calarasi - Chiciu), Varianta de Ocolire a Techirghiol (parte din Autostrada Litoralului), Sfantu Gheorghe-Miercurea Ciuc si alte drumuri de legatura.Electrificarea si moderniz ...citeste mai departe despre " Romania vrea sa aloce 9 miliarde de euro pentru aproape 600 de kilometri de autostrada, 140 kilometri de cale ferata si 7 kilometri de metrou " pe Ziare.com