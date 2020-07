Planul de relansare economica, o shaorma cu de toate

Ceea ce am auzit la TV a fost o serie de discursuri sforaitoare pe care le auzim din patru in patru ani. Esenta populismului se reduce la ecuatia - drum, scoala si spital. Altfel spus promitem cate ceva pentru fiecare, important e sa iasa numaratoarea la vot.Domnilor politicieni, lumea s-a schimbat, asa cum des obisnuiti sa spuneti dupa pandemia asta de Covid, si oamenii nu mai pun botul la promisiunile dezlanate ale politicienilor (scuzati-mi limbajul neacademic, dar incerc sa vorbesc inclusiv pe intelesul membrilor de partid care nu si-au luat bacul dar care-mi promit mie ca vor atrage bani europeni si vor construi 3k de km de autostrada).Planul. Planul in sine este foarte bun. Promite o schimbare de macaz din concentrarea strategiilor economice de consum in strategii de investitii. Asta vedem la o privire din avion. Daca ne apropiem de promisiuni realizam ca nu avem altceva decat aceleasi ciorbe reincalzite. Este si normal ca PSD-ul sa urle ca i s-au furat ideile. Acum nu mai vorbim de faptul ca social democratii ar trebui sa taca malc pentru ca in trei ani de guvernare nu au reusit sa faca nimic din ce au promis pe partea de investitii. Toti banii i-au tocat in consum distrugand incet dar sigur orice parghie potentiala de dezvoltare. Insa nici PSD-ul nu a inventat apa calda asa cum se lauda.Sa vii tu ditamai partidul liberal si sa treci in planul de dezvoltare a Romaniei, ca punct strategic, una dintre ideile nascute in vremea ceausista? Este pur si simplu jenant. Acum, cand se zboara cu lejeritate in Cosmos, noi sa batem toba cu canalul de irigare Siret-Baragan? Asta ne arata cumva o lipsa de imaginatie a celor care au scris fituica asta numita pompos Plan de Dezvoltare.Apoi PSD ul era intrigat de fondul de dezvoltare propus de PNL. Ca ar fi ideea copiata din programul de guvernare al social democratilor. Aici iar gresesc. PNL ul a venit de ceva vreme cu ideea asta. Dar indiferent ca este expusa de PSD sau PNL, tot o idee nastrusnica ramane, ca sa nu-i spun idioata.Faci un plan de dezvoltare, pe modelul Norvegiei de exemplu, atunci cand ai un excedent financiar si incepi sa-ti diversifici optiunile investitionale. La noi insa se incearca o smecherie in dulcele stil ro ...citeste mai departe despre " Planul de relansare economica, o shaorma cu de toate " pe Ziare.com