Planul de relansare economica al Guvernului - Infrastructura de transport: Metrou in Cluj, finalizarea a 407 km de autostrazi si drumuri expres, noi linii de metrou in Capitala

In domeniul investitiilor, principalele investitii care se regasesc in documentul Guvernul sunt cele din domeniul infrastructurii de transport.Rutier:- Finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare - 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.- Sibiu - Pitesti (Loturi 1, 4, 5), Craiova - Pitesti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcau - Bors), Sebes - Turda, AO:Inelul de Sud Bucuresti, Varianta de ocolire Bacau, Podul peste Dunare de la Braila.* Conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, prin demararea lucrarilor la aproximativ 3.000 de km de autostrazi si drumuri expres. - perioada: 2020 - 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro.- Sibiu - Pitesti (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nadaselu - Suplacu de Barcau, Autostrada Unirii: Tg. Mures - Iasi - Ungheni, A3: Ploiesti - Comarnic - Brasov, A7: Ploiesti- Suceava - Siret, AO: Inelul de Nord Bucuresti; Bucuresti - Alexandria - Craiova - Lugoj, Buzau/Focsani - Braila - Galati, Macin - Tulcea - Constanta; Transregio Gilau - Cluj N. - ApahidaFeroviar:- Investitii in cca. 3.000 km de cale ferata, in perioada 2020 - 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro- Finalizarea reabilitarii liniei ferate pe traseul Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV pan-european, pentru circulatia trenurilor cu o viteza maxima de 160 km/h.- Proiecte noi de modernizare a caii ferate in scopul asigurarii obiectivelor de conectivitate: Ploiesti-Suceava-Darmanesti, Bucuresti-Craiova-Timisoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzau-Fetesti, Port Constanta-Palas, Predeal-Brasov, Centura feroviara a Municipiului Bucuresti, Cluj Napoca-Episcopia Bihor- Tren metropolitan Nadaselu - Baciu - Cluj-Napoca - Apahida - Jucu - BontidaSursa: Planul de relansare economica al GuvernuluiMetrou: