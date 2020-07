Planul de relansare economica al Guvernului - Infrastructura de sanatate: Construirea a trei spitale regionale la Cluj, Iasi si Craiova, pana in 2027

Acestea sunt:- Spitalul Regional de Urgenta Cluj - 539,59 milioane euro;- Spitalul Regional de Urgenta Iasi - 500,35 milioane de euro;- Spitalul Regional de Urgenta Craiova - 602,73 milioane euro.De asemenea, Guvernul propune un program de investitii locale in sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a:- 1.450 de centre medicale in mediul rural;- 25 spitale judetene;- 110 spitale orasenesti.