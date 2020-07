''Exista o imensa presiune a timpului, dar aceasta criza este cea care dicteaza viteza. Fiecare zi conteaza si, pentru a reusi aceasta sarcina gigantica, trebuie ca fiecare stat membru sa priveasca dincolo de micile sale interese'', a afirmat Ursula von der Leyen intr-o videoconferinta de presa comuna cu cancelarul german, a carui tara a preluat la 1 iulie presedintia semestriala a Consiliului UE.''Ar fi bine sa se ajunga la un acord in iulie. Daca avem nevoie de mai mult timp, aceasta nu ar fi alegerea buna, dar ar trebui sa continuam sa lucram'', a afirmat, la randul sau, Angela Merkel.Un summit al statelor UE este prevazut pentru 17-18 iulie la Bruxelles, aceasta fiind prima reuniune fata-in-fata a liderilor Celor 27 dupa inceperea pandemiei de COVID-19.''Trebuie sa ajungem la un acord in cursul verii, nu imi pot imagina absolut deloc o alta optiune'', a adaugat sefa executivului german.Planul de relansare, de care vor beneficia in special tarile din sud, cele mai afectate de criza COVID-19, suscita rezerve din partea a patru state membre - Tarile de Jos, Austria, Suedia si Danemarca. ...citeste mai departe despre " Plan de relansare al UE: Ursula von der Leyen si Angela Merkel doresc un acord rapid " pe Ziare.com