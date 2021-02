Acest vaccin ar urma sa fie, astfel, unul dintre cele mai mari succese din istoria farmaceutica.Pfizer - care si-a prezentat marti rezultatele trimestriale - estimeaza sa inregistreze o marja inainte de impozitare de 25-30%.Citeste si:Ana Birchall, despre Firea: Tupeu si maxima nesimtire la aceasta doamnaSingurul fotbalist de la Dinamo care nu a acceptat reducerea contractului. In plus, a primit si trei salarii restanteVIDEO "Sa fie lumina" a obtinut si va publica, in zilele urmatoare, filmari cu fostul episcop de Husi abuzand baieti de seminarA murit bebelusul din Suceava inecat la botezDOCUMENT Presedintele Klaus Iohannis a retras titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989" pentru 16 persoane ...citeste mai departe despre " Pfizer estimeaza vanzari ale vaccinului de 15 miliarde de dolari in 2021 " pe Ziare.com