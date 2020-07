Peste 70 de miliarde de euro in dezvoltarea domeniului transporturilor. Strategia pentru perioada 2020-2030

Ministrul afirma ca in urmatorii zece ani trebui investite peste 70 de miliarde de euro in dezvoltarea domeniului transporturilor. Bode promite "toleranta zero" fata de cei care vor incerca sabotarea dezvoltarii infrastructurii de transport, pe care o catalogheaza drept "coloana vertebrala pe care se va ridica economic Romania".Ministrul Transporturilor a prezentat miercuri strategia in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, Lucian Bode precizand ca nu este vorba despre schimbarea Masterplanului de transport, ci despre "actualizarea strategiei de implementare" a acestui plan aprobat de Guvern in urma cu patru ani."Vreau sa fie foarte clar faptul ca nu rescriem, nu modificam Masterplanul general de transport, doar actualizam strategia lui de implementare pentru ca au trecut 4 ani de la adoptarea lui prin Hotarare de Guvern . Aceasta strategie trebuie sa fie actualizata in functie de noile evolutii. Avem doi piloni pe care se bazeaza transformarea de abordare. Pilonul I: investitiile masive iar necesarul pentru acest sector este unul imens, in urmatorii 10 ani vorbim de aproximativ 72 de miliarde de euro, pilonul II: politici structurale care sa sustina eficienta investitiilor" a declarat Lucian Bode intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri.Acesta spune ca are "un angajament ferm care vizeaza alocarea a 2% din PIB pe an pentru finantarea domeniului transporturilor".Bode a precizat ca se va pune accent pe cresterea calitatii studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice, pe eficientizarea relatiei cu institutiile care dau avize, judecata rapida a contestatilor privind licitatiile, cresterea cooperarii cu autoritatile locale si centrale, dar si pe "monitorizarea profesionista a implementarii proiectelor"."Vreau sa spun foarte clar ca voi manifesta toleranta zero fata de orice incercare de a bloca sau sabota acest nou model de abordare care vizeaza intensificarea ritmului de implementare a proiectelor de infrastructura. Cei care nu se regasesc in noul mod de lucru bazat pe eficienta, profesionalism, identificarea rapida a solutiilor la probleme si sunt tributari vechilor modele de lucru bazate pe rezistenta la schimbare, i ...citeste mai departe despre " Peste 70 de miliarde de euro in dezvoltarea domeniului transporturilor. Strategia pentru perioada 2020-2030 " pe Ziare.com