Peste 4 milioane de persoane sunt infectate cu noul coronavirus, la nivel mondial. Mai mult de 276.000 au murit

De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers.In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au vindecat de aceasta maladie.China, tara in care a izbuncit pandemia, a anuntat ca in ultimele 24 de ore s-a confirmat un singur caz de contaminare cu noul coronavirus. Comisia nationala de sanatate a precizat ca este vorba despre un caz importat.In total, potrivit datelor Comisiei, coronavirusul a contaminat 82.887 de persoane in China continentala si a cauzat moartea a 4.633 de persoane.Statele Unite ale Americii au inregistrat 1.635 de decese din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore, iar bilantul total al victimelor pandemiei a depasit 77.000 de morti. Totodata, sunt peste 1.28 de milioane de cazuri diagnosticate, 29.079 doar in ultimele 24 de ore.In Italia, de la inceputul epidemiei de coronavirus au murit 30.201. Numarul total de persoane care au contractat virusul de la inceputul epidemiei este de 217.185.