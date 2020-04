Dintre acestea, 324.087 de contracte de munca suspendate erau din industria prelucratoare, 198.588 de contracte erau din comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 119.846 proveneau din industria hotelurilor si restaurantelor.Alte 215.656 de contracte individuale de munca au incetat, de la instituirea starii de urgenta si pana luni, astfel: 41.197 de contracte in domeniul comertului cu ridicata si amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, 37.152 in industria prelucratoare, iar 28.770 de contracte de munca in domeniul constructiilor.Citeste si: Virgil Popescu: Turismul, HoReCa si transporturile sunt cele mai afectate de pandemie. Industria auto se pare ca isi revine ...citeste mai departe despre " Peste 1 milion de contracte de munca au fost suspendate de la declararea starii de urgenta " pe Ziare.com