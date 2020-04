Niste tineri romani au creat o aplicatie gratuita prin care vecinii se pot ajuta intre ei

Adrian Munteanu a creat, impreuna cu alti tineri, o aplicatie dedicata varstnicilor si persoanelor care au nevoie de ajutor pentru a-si cumpara alimente, medicamente sau pentru plimbarea animalului de companie.Platforma este complet gratuita si poarta numele VecinulTau.ro. Ea conecteaza voluntarii din proximitate cu cei care au nevoie sau cu rudele acestora. Beneficiarii isi introduc adresa, iar site-ul gaseste imediat voluntari gata sa le sara in ajutor, pe o raza de 1 km.Livrarea, plata si listele de cumparaturi sunt stabilite intre ei, iar voluntarii promit sa respecte toate normele de siguranta, atunci cand isi ofera ajutorul.In plus, aplicatia are un mare avantaj: nu cere sa-ti "faci cont"."Avantajul aplicatiei sta in faptul ca unul din capete lipseste, cel care centralizeaza beneficiarii. Daca ar fi fost o aplicatie clasica, ar fi fost nevoie ca si beneficiarii, oamenii in varsta care folosesc platforma, sa se inregistreze pe site. Procesul de inregistrare ar fi fost descurajant", povesteste Adrian Munteanu pentru Ziare.com.Ideea a fost rapid imbratisata de romani, adunand laolalta peste 1.500 de voluntari si in plus a castigat un premiu de 10.000 de euro care ii va ajuta sa includa mai multe modalitati de ajutor si sa ramana o forma activa de vecinatate si dupa criza.Cine sunt tinerii din spatele VecinulTau.roMembrii echipei au experiente de munca diferite, lucru care s-a dovedit un avantaj prin prisma faptului ca fiecare a dat feedback "si asta ne-a ajutat sa avem un site prietenos cu utilizatorul mai putin versat in ale tehnicii", spune Adrian Munteanu.Background-ul comun pentru trei dintre ei - Adrian, Victor, Dinu - este Cooperativa de Energie, ai carei membri fondatori sunt."Cooperativa de Energie este un start-up inovativ, primul furnizor si producator de energie din surse 100% regenerabile din Romania, organizat ca o cooperativa europeana. Prin cooperativa, clientii sunt si 'actionari', actori principali pe piata de energie care participa la tranzitia energetica spre o societate cat mai decarbononizata si la procesul ireversibil de 'democratie energetica'", dupa cum o prezinta chiar Adrian Munteanu.Celor trei membri li s-a alaturat si Lucian Androne, programator si cu o experienta foarte vasta in implementarea de platforme online.Cum s-a nascut ideea platformei VecinulTau.ro?Asemenea ...citeste mai departe despre " Niste tineri romani au creat o aplicatie gratuita prin care vecinii se pot ajuta intre ei " pe Ziare.com