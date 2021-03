UPDATE Perchezitii la mai multe service-uri auto din Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar privind supraevaluari ale unor reparatii in baza politelor RCA. Unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata, vizat de ancheta

UPDATE. Conform unor surse judiciare, vizat ar fi unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata, cei care au schimbat legea in 2018.Se ocupa doar de reparatii Rca. Si-au crescut cifra de afaceri cu 400%. Facturau 800 de lei pe ora de lucru, in conditiile in care in piata pretul e de aproximativ 200 de lei pe ora. La perchezitii au fost prinsi arzand documenteLa data de 31 martie 2021, politistii Directiei de Investigatii Criminale - I.G.P.R., in colaborare cu Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si Ilfov, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor persoane juridice.Dilema din sensul giratoriu. Amenda anulata in justitie pentru ca politistul a facut constatari personale fara sa fie prezent la fata loculuiActivitatile sunt derulate intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2019-2020, mai multe societati comerciale, cu obiect de activitate efectuarea de reparatii si inchirieri auto, precum si comercializarea de piese de schimb, ar fi dezvoltat un mecanism infractional complex, prin care s-ar fi eludat dispozitiile legale si care ar fi avut ca rezultat supraevaluarea costurilor reparatiilor efectuate in baza unor polite RCA.Zece echipamente utile si necesare pentru un service autoIn acest mod, ar fi fost prejudiciate societatile de asigurare-reasigurare, aspect care ar fi determinat, ulterior, cresterea anuala, constanta, a pretului politei de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru autovehicule.La operatiune, participa politisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, politisti ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, specialisti criminalisti din cadrul Institutului National de Criminalistica si D.G.P.M.B. - Serviciul Criminalistic, precum si luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.Cosmarul trait de vecinii unui service auto. Curajul unei familii si daunele importante obtinute in justitieDe asemenea, ...citeste mai departe despre " UPDATE Perchezitii la mai multe service-uri auto din Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar privind supraevaluari ale unor reparatii in baza politelor RCA. Unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata, vizat de ancheta " pe Ziare.com