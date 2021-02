Pensie de 7.000 de euro lunar pentru un judecator din Cluj. Este de 43 de ori mai mare decat cea mai mica pensie din judet

Potrivit datelor centralizate la solicitarea ziarului Faclia de catre Casa Judeteana de Pensii Cluj, anul trecut in judetul Cluj au primit pensie de serviciu 267 de persoane.Impactul bugetar pentru pensiile a 768 de fosti parlamentari este de peste 54 milioane de lei. Anuntul presedintei SenatuluiPrintre beneficiarii pensiilor de serviciu platite de Casa Judeteana de Pensii Cluj se numara magistratii, grefierii, aviatorii, fosti angajati ai Curtii de Conturi si fosti functionari publici parlamentari.Vlad Voiculescu, reactie ironica la adresa PSD: Inteleg eu bine ca astazi parlamentarii PSD au ramas si cu mine la minister si fara pensii speciale?Pensie de 7.000 de euroDintre beneficiarii de pensii speciale din judetul Cluj, 200 sunt pensionari din categoria magistratilor, 18 fosti angajati ai Curtii de Conturi, 14 fosti grefieri iar 35 de persoane sunt fosti aviatori, scrie Adevarul.Orban: Judecatorii CCR ar fi trebuit sa se recuze cand a fost discutata eliminarea pensiilor speciale. Doi judecatori au dubla pensie specialaCea mai mare pensie de serviciu in judetul Cluj s-a ridicat anul trecut la 34.135 de lei (7.000 de euro), de 43 de ori mai mare decat cea mai mica pensie din judetul Cluj - 800 lei (pensia sociala minim garantata). Beneficiarul celei mai mari pensii speciale din judetul Cluj este un fost magistrat. In randul fostilor aviatori, cea mai mare pensie este de 24.129 lei iar pensia de serviciu cea mai mare la fostii angajati clujeni ai Curtii de Conturi este de 12.526 lei.USR: In 2020, statul a cheltuit peste 3 miliarde de lei cu pensiile speciale. Guvernul sa le desfiinteze prin OUG!8.488.297 euro, bugetul alocat in 2020 pentru pensiile speciale din judetul ClujDin datele prezentate de Casa Judeteana de Pensii Cluj reiese ca in luna decembrie a anului trecut, bugetul alocat pentru plata pensiilor de serviciu a fost de 648.521 lei proveniti din Bugetul asigurarilor sociale si 2.796.313 lei de la Bugetul de stat. Daca adunam cele doua sume si inmultim cu 12 luni reiese ca pe parcursul anului 2020 s-au alocat 41.338.008 lei pentru plata pensiilor speciale (8.488.297 euro).Citeste si:Presupusele "dracoaice fara sutien" din Primaria Sectorului 1. Armand: "Asa e cand esti obisnuit sa te uiti d ...citeste mai departe despre " Pensie de 7.000 de euro lunar pentru un judecator din Cluj. Este de 43 de ori mai mare decat cea mai mica pensie din judet " pe Ziare.com