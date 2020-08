Pedepse mai mari de cinci ori decat in prezent, pentru incalcarea ordinelor de restrictie. Presedintele Iohannis a promulgat legea

Proiectul de lege, initiat de parlamentarii Pro Europa, Mihaela Hunca, Gabriela Podasca si Oana-Silvia Vladuca, modifica Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si a fost adoptat, decizional, de catre Camera Deputatilor pe 28 iulie."Art.32.- (1) Incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protectie a oricareia dintre masurile prevazute la art.23 alin.(1), (3) si (4) lit.a) si b) si dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.(2) Incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protectie provizoriu a oricareia dintre masurile prevazute la art.224 alin.(l) si dispuse prin ordinul de protectie provizoriu constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani", arata legea promulgata de seful statuluiIn forma in vigoare, potrivit articolului 32: "Incalcarea oricareia dintre masurile prevazute la art. 23 alin. (1) si dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala. (2) In caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei".De asemenea, proiectul modifica si prevederile referitoare la asistenta juridica pentru persoanele care solicita un ordin de protectie."Asistarea sau, dupa caz, gazduirea victimelor, respectiv asistarea agresorilor in unitatile prevazute la art. 15 alin. (2) si (3) se face in baza incheierii unui contract de acordare a serviciilor sociale. Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale este semnat de parintele insotitor sau, dupa caz, de reprezentantul legal. Asistenta juridica a persoanei care solicita ordinul de protectie este obligatorie", conform sursei citate.Totodata, "daca victima nu are avocat, i se va acorda asistenta juridica din oficiu", mai indica sursa mentionata. ...citeste mai departe despre " Pedepse mai mari de cinci ori decat in prezent, pentru incalcarea ordinelor de restrictie. Presedintele Iohannis a promulgat legea " pe Ziare.com