Sechestru pe milioane de euro, masini de lux, vile si terenuri, in dosarul "fabrica de permsie auto de la Suceava"

In total, s-au instituit masuri asiguratorii pentru 2,25 milioane de euro, 14 autoturisme, 7 imobile, 6 terenuri si 18 spatii, cu mentiunea ca majoritatea acestor sechestre au fost confirmate de judecatori de la Tribunalul Suceava dupa ce masurile au fost contestate fie de persoanele direct vizate de ancheta, fie de diferite alte persoane care ar fi pretins ca au imprumutat bani inculpatilor, potrivit Monitorul de Suceava.Ce s-a intamplat cu cele doua milioane de euro gasite la perchezitii in dosarul spagilor de la Permise din SuceavaCele mai multe bunuri puse sub sechestru apartin fostului sef de la Permise si Inmatriculari, comisarul-sef Radu Ionut Obreja.Iata ce bunuri au identificat anchetatorii si despre care au date certe ca au fost achizitionate in realitate de Radu Obreja:- autoturism marca Audi, model A4, an de fabricatie 2018;- autoturism marca VW model Arteon, an de fabricatie 2020;- 17 spatii situate in cadrul Policlinicii Areni din municipiul Suceava, strada Stefan cel Mare, nr. 78, toate achizitionate in octombrie 2018;FOTO "Prada" ridicata de DNA la perchezitiile din dosarul "fabricii de permise" din Suceava: Bani, bijuterii, ceasuri scumpe si masini de lux- un teren in suprafata de 1.000 mp pe care este edificata o constructie de 74 mp, in sat Iesle, comuna Malini, achizitionat in decembrie 2018;- un teren cu suprafata de 50 mp, impreuna cu o constructie de 50 mp, in localitatea Sf. Ilie, zona Cartodrom, achizitionat in iunie 2020;- un apartament situat pe strada Tipografiei, in municipiul Suceava, achizitionat in iulie 2020;- un spatiu comercial situat pe strada Tipografiei, in municipiul Suceava, achizitionat in iulie 2020;Cum functiona "fabrica de permise" de la Suceava. "Simpla mentionare a numelui unui candidat presupunea ca urma sa dea mita"- un apartament in municipiul Suceava, strada Stefan cel Mare, achizitionat in octombrie 2018;- doua terenuri, unul cu suprafata de 3.800 mp si altul de 2.200 mp, in sat Tisauti, comuna Ipotesti, achizitionate in septembrie 2019;- un teren in suprafata de 430 mp, in sat Scheia, achizitionat in decembrie 2019;- o casa de locu ...citeste mai departe despre " Sechestru pe milioane de euro, masini de lux, vile si terenuri, in dosarul "fabrica de permsie auto de la Suceava" " pe Ziare.com