Patru cazuri de COVID-19 confirmate in Thassos. Speculatii pe marginea nationalitatii bolnavilor

Potrivit informatiilor adunate de presa elena, ar fi vorba despre turisti din Serbia si Bulgaria, carora le-au fost analizate mostrele de material biologic recoltat la granita.Aceleasi surse afirma ca cei patru bolnavi sunt asimptomatici si ca au fost transferati inca de ieri la hotelul special desemnat pentru astfel de situatii.Un alt caz de COVID-19 a mai fost confirmat pe insula Naxos. Ar fi vorba despre un medic grec care a ajuns in urma cu patru zile pe Aeroportul din Atena, venind din Marea Britanie cu escala in Belgrad.Grecia a anuntat in cursul zilei de marti, 7 iulie, 27 de cazuri noi de COVID-19 si un deces cauzat de noul coronavirus. Este o crestere semnificativa a numarului de imbolnaviri, in conditiile in care duminica, 5 iulie, numarul total de cazuri raportate pe teritoriul elen a fost de 9.