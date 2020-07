Patronul unui lant de hoteluri din Grecia: "Romanii sunt unii dintre clientii nostri importanti. Speram sa-i avem in numar cat mai mare"

Managerul general al lantului Creta Maris, Nikos Vlassiadis, a explicat ca, in contextul epidemiei de coronavirus, au fost facute investitii suplimentare pentru a respecta protocoalele de siguranta.El a subliniat, de asemenea, importanta turistilor din Romania pentru economia celei mai mari insule din Grecia."Anul acesta am investit mult mai mult decat anul trecut pentru a respecta toate protocoalele legate de pandemia de coronavirus. Noi vom face tot ce depinde de noi la Creta Maris pentru ca turistii sa fie in siguranta. Gradul de ocupare al hotelului in acest moment se situeaza intre 25% si 35 %, pe undeva pe acolo. Ne asteptam ca in acest an sa avem un grad de ocupare intre 30% si 40%, speram la mai bine. Romanii sunt unii dintre clientii nostri importanti si speram sa-i avem in numar cat mai mare. Vreau sa le transmit turistilor romani ca noi suntem aici, suntem pregatiti sa-i primim in siguranta si vom face tot ce ne sta in putinta pentru a se simti in siguranta", a spus managerul grec.Vlassiadis a explicat si procedurile puse in aplicare de autoritatile elene in cazul depistarii de cazuri pozitive de coronavirus."In cazul in care un turist este depistat pozitiv la testele care se fac pe aeroport este instiintat atat turistul cat si doctorul hotelului, iar pacientul este dus ulterior la unul dintre hotelurile special amenajate pentru astfel de cazuri. Guvernul grec ne-a sustinut inca de la inceput pe toti, motiv pentru care avem cel mai scazut nivel din Europa in ceea ce priveste cazurile de coronavirus. Cred ca siguranta turistilor este cea mai importanta, toata lumea vrea sa se simta in siguranta", a declarat acesta jurnalistilor romani participanti la un info-trip organizat de tour-operatorul Paralela 45, impreuna cu Organizatia Nationala de Turism din Grecia (EOT).Pe de alta parte, Stelios Bagkeris, general manager al Theartemis Palace Hotel, a subliniat importanta actiunilor intreprinse la nivel guvernamental pentru a asigura functionarea sectorului turistic in conditii de siguranta."Pentru a proteja clientii, am facut un plan de actiune impreuna cu Guvernul nostru. Toata echipa noastra este instruita, iar angajatii stiu cum sa actioneze in orice situatie. Am pus dezinfectant in toate locurile din hotel", a ...citeste mai departe despre " Patronul unui lant de hoteluri din Grecia: "Romanii sunt unii dintre clientii nostri importanti. Speram sa-i avem in numar cat mai mare" " pe Ziare.com