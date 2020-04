Patronii din turism spun ca pe 1 iunie asteapta primii turisti pe litoral. Au solutii si daca restaurantele raman inchise

El spera ca pana atunci sa se rezolve si situatia legata de restaurante, iar daca acestea vor ramane in continuare inchise, atunci hotelierii pot servi turistii in sistem room-service.Dragos Raducan a declarat pentru News.ro, ca dupa data de 15 mai, cand urmeaza sa fie ridicate restrictiile privind deplasarile, hotelurile pot caza turisti, dar deocamdata problema va fi cu restaurantele ca nu se stie ce masuri vor fi luate in privinta acestora pentru mentinerea distantarii sociale."Dupa 15 mai, cand se ridica interdictia de calatorie, hotelurile pot sa cazeze. Problema va fi cu masa. Nu stim unde vor manca. Exista mai multe scenarii. Nu doar la noi in tara, ci in toata Europa nu se stie care vor fi masurile care se vor lua, care vor fi cerintele de sanatate, de distantare sociala care se vor cere pentru restaurante.Altii deschid inaintea noastra, alte tari cu o industrie turistica mai mare decat a noastra si se vor lua niste hotarari privind masurile de protectie in cazul restaurantelor, piscinelor si tot ce tine de ramura turismului", a afirmat prim-vicepresedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc.El a spus ca pe litoral primii turisti sunt asteptati incepand cu data de 1 iunie."Avem cereri, avem rezervari, unele sunt platite in sistem early-booking si daca nu intervine nicio modificare, pe 1 iunie vom avea primii turisti pe litoral. Pana atunci sper sa se rezolve si cu masa intr-un fel sau altul, vom respecta legea si ne vom adapta indiferent care vor fi solicitarile. Doar daca nu se interzice in continuare deschiderea restaurantelor, dar si pentru asta avem o solutie pentru ca ii putem servi la camera in sistemul room-service", a explicat Dragos Raducan.El a mentionat ca vor fi gasite solutii si pentru all-inclusive."Probabil vom gasi solutii si pentru all-inclusive pentru ca romanii si in general turistii nu vor dori sa renunte la all-inclusive. Si nu noi suntem cei care vom gasi cele mai bune solutii, sunt alte tari cu o industrie mai puternica, turcii, care sunt practic inventatorii all-inclusive-ului, nu vor renunta la acest tip de servire a mesei, vor gasi niste solutii pe care le vom adapta si noi in Romania", a mai declarat prim-vicepre ...citeste mai departe despre " Patronii din turism spun ca pe 1 iunie asteapta primii turisti pe litoral. Au solutii si daca restaurantele raman inchise " pe Ziare.com