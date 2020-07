Patron de agentie de turism care opereaza pe traseul Romania-Grecia: "Romanii sunt foarte putin testati in vama terestra"

Agentia pe care Laurentiu Ionescu o conduce transporta turisti din Romania in insula Thassos, cu autocarul. Ionescu a facut o comparatie intre situatia de dinainte de 1 iulie si cea dupa aceasta data, de cand au intrat in vigoare noile reglementari ale autoritatilor din Grecia.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, 1 iulie, o informare in atentia cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia. Potrivit comunicatului, accesul rutier pe teritoriul Greciei este permis numai prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas, ca urmare a introducerii obligativitatii completarii unui formular electronic prin care sa se asigure evidenta celor care intra in tara.Masura a fost dispusa in vederea dotarii celor cinci puncte vamale cu cititoare de coduri QR, un cod de confirmare pe care il primesc toti cei care completeaza formularul.O alta prevedere se refera la efectuarea unor teste aleatorii pentru depistarea bolnavilor de COVID-19. Conditiile de intrare pe teritoriul national pot fi modificate oricand de autoritatile elene, fara niciun preaviz, in functie de numarul de cazuri noi de Covid-19 care o sa fie inregistrate pe parcurs, arata acelasi comunicat.Intrarea in Grecia inainte de 1 iulieLaurentiu Ionescu sustine ca, inainte de noile reglementari, turistii romani puteau sa ajunga in Grecia foarte usor, tranzitarea tarii fiind rapida, cu formalitati simple."Primii nostri turisti au intrat saptamana trecuta in Grecia, inainte de restrictiile respective. Au spus ca formalitatile au fost simple. Au trecut prin vama cea mai accesibila, adica pe Makaza, unde timpul de asteptare a fost intre 2 si 10 minute si au prezentat doar documentele de calatorie. La feribot, in Portul Keramoti, unde au trecut catre Thassos, au stat cam 20-30 de minute", a declarat Laurentiu Ionescu.Intrarea in Grecia dupa 1 iulieProcedura privind intrarea turistilor in Grecia s-a modificat incepand de miercuri, 1 iulie. Cinci dintre vamile Romaniei cu Bulgaria au fost inchise si s-a introdus obligativitatea completarii unui formular online cu 48 de ore inainte de calatorie. A ...citeste mai departe despre " Patron de agentie de turism care opereaza pe traseul Romania-Grecia: "Romanii sunt foarte putin testati in vama terestra" " pe Ziare.com