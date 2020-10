Afirmatiile sale au fost facute pe fondul restrictiilor decise de autoritati cu privire la pelerinajul din acest an, in contextul pandemiei de COVID-19."In toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfantului Dimitrie cel Nou, in 27 octombrie autoritatile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaste. (...) Aceasta umilire a Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost rasplatita in sensul ca peste cateva luni regimul comunist a cazut. (...) Dumnezeu nu se lasa batjocorit! El este indelung rabdator, dar este si drept", a afirmat Patriarhul Daniel in cuvantul rostit marti la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, la Altarul de vara de langa Catedrala PatriarhalaPelerinajul de Sf. Dumitru din acest an s-a desfasurat cu respectarea unor masuri stricte, sanitare si de distantare sociala, fiind deschis doar celor care locuiesc in Bucuresti. Restrictii similare au fost decise si la Iasi, cu ocazia sarbatorii Cuvioasei Parascheva, la acel moment Patriarhul calificand masurile drept discrimatorii si disproportionate, acuzand faptul ca Biserica Ortodoxa Romana nu a fost consultata. ...citeste mai departe despre " Amenintarea voalata a Patriarhului Daniel: "In toamna lui 1989, autoritatile au interzis inchinarea de Sfantul Dimitrie cel Nou. Peste cateva luni regimul comunist a cazut" " pe Ziare.com