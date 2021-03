"In privinta intrebarii despre cum ar putea arata pasaportul verde digital: vom inainta o propunere legislativa in martie", a declarat ea intr-o conferinta cu parlamentari conservatori germani, conform Reuters.Ursula von der Leyen: "As face vaccinul AstraZeneca fara sa ma gandesc de doua ori"Liderii UE reuniti joi intr-un summit virtual privind gestionarea pandemiei, au discutat despre realizarea unor pasapoarte de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva Covid-19. Statele care sunt dependente de turism doresc adoptarea accelerata a unui astfel de document pentru a-si salva sezonul estival.In urma dezbaterilor, liderii UE au decis sa mentina restrictiile asupra vietii publice si a liberei circulatii, in contextul in care statele membre incearca sa controleze aparitia noilor variante de coronavirus care ar putea opri revenirea economica planificata.Mai puteti citi:Salarii inghetate: Cat castiga angajatii din Ministerul Muncii sau Casa de Pensii. Cu sporuri, functiile de conducere ajung la 10.000 de lei lunarANALIZA Ce sanse are Europa sa se apere fara sprijinul SUA in fata unei agresiuni a RusieiCofetarie obligata sa despagubeasca un topmodel pentru ca i-a folosit imaginea fara acordul sauDe ce titlurile de stat Tezaur inceteaza sa mai fie profitabile din aceasta luna. Titlurile de stat, depasite de dobanzile la economiiNiciun partid nu a avansat o propunere pentru inlocuirea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului ...citeste mai departe despre " UE va prezenta in martie propunerea de pasaport digital de vaccinare. Ursula von der Leyen vorbeste despre un proiect legislativ " pe Ziare.com